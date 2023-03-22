Сборная Словении по футболу прилетела в Астану

Фото: Instagram/nzs_si

Утром 22 марта сборная Словении прилетела в Астану, где завтра состоится матч квалификации Евро-2024 с командой Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Спустя более шести часов они приземлились в Казахстане", — отмечает пресс-служба Футбольного союза Словении в подписи к видео с прибытием команды.

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Напомним, матч Казахстан — Словения в рамках отбора на Евро-2024 пройдет 23 марта на "Астана Арене". После этой игры подопечные Магомеда Адиева проведут еще один домашний матч — 26 марта против сборной Дании.

В группе H сыграют Казахстан, Словения, Северная Ирландия, Дания, Сан-Марино и Финляндия.

Фото: Instagram/nzs_si