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Instagram/nzs_si Сегодня, 11:15
162
Сегодня, 11:15
162
Фото: Instagram/nzs_si

Сборная Словении по футболу прилетела в Астану

Утром 22 марта сборная Словении прилетела в Астану, где завтра состоится матч квалификации Евро-2024 с командой Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Спустя более шести часов они приземлились в Казахстане", — отмечает пресс-служба Футбольного союза Словении в подписи к видео с прибытием команды.

 
 
 
 
 
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Публикация от NZS - FA Slovenia (@nzs_si)

Напомним, матч Казахстан — Словения в рамках отбора на Евро-2024 пройдет 23 марта на "Астана Арене". После этой игры подопечные Магомеда Адиева проведут еще один домашний матч — 26 марта против сборной Дании.

В группе H сыграют Казахстан, Словения, Северная Ирландия, Дания, Сан-Марино и Финляндия. 

Фото: Instagram/nzs_si

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Сегодня, 11:15
162
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