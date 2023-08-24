  • 25 Августа, 00:02
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После дождя затопило улицу на левобережье Астаны

Вчера, 22:25
АВТОР
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акимат Астаны Вчера, 22:25
Вчера, 22:25
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Фото: акимат Астаны

В Астане после дождя затопило участок проспекта Улы Дала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Акимат ссылается на данные "Казгидромета", согласно которым вечером 24 августа выпало больше месячной нормы осадков — 42 мм при месячной норме 31 мм. По городу задействовано более 100 единиц техники. 

"Один из основных участков, который сегодня подтопило, - проспект Улы Дала. Здесь строятся очистные сооружения, проект ещё не завершён. Вопрос строительства сетей ливневой канализации и очистных сооружений находится на контроле акимата города", - отмечается в сообщении. 

Ранее удалось решить проблему с подтоплениями на более 200 проблемных участках.

Указывается, что в текущем году планируется построить 2,5 километра магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков. А организация Elorda eco system "на постоянной основе ведёт мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприёмников, пропарка труб, откачка вод, строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений и др.", рассказали в акимате.

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