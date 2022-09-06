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КИОР Сегодня, 16:46
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Фото: КИОР

Послание-2022: на пути к справедливому Казахстану

В Семее прошло региональное заседание экспертного клуба "Sarap", где обсуждалось сентябрьское Послание президента народу Казахстана, сообщает BaigeNews.kz.

Представители госорганов, политологи, общественные деятели, студенты университета Шакарим и эксперты КИОР обсудили различные аспекты масштабных программ политических реформ и ряда социально-экономических мер, озвученных в Послании.

Председатель правления НАО "Казахстанский институт общественного развития" Казбек Майгельдинов подчеркнул, что направление Послания ориентировано на качественный и инклюзивный рост экономики и благосостояния граждан.

"Лейтмотив Послания - справедливый Казахстан. Каждое охватываемое направление создается для сохранения политической стабильности в стране, я думаю, это будет залогом внутренней стабильности. В то же время прозвучала критика исполнительной власти, правительства. Значит, в дальнейшем будет оптимизирована работа местных органов управления", - считает руководитель КИОР.

Политолог Самат Нуртаза отметил, что инициатива по повышению качества дорог, озвученная в Послании, придаст импульс развитию экономики.

"Один из социальных вопросов, озвученных главой государства, - до 2025 года будет отремонтировано 95% автодорог. Развитие внутреннего туризма, раскрытие потенциала Казахстана как страны с удобным инвестиционным климатом - все эти задачи упираются в развитие автомобильных дорог. Автомобильные дороги - это артерия страны. Внутренний туризм, логистика, бизнес, инвестиционный климат - все это зависит от дорог", - подчеркнул спикер.

Комментируя новую инициативу президента "Национальный фонд – детям", политолог Бауыржан Серикбаев отметил, что это позволит улучшить социальное положение молодежи:

"Доход от средств Национального фонда в качестве инвестиций будет поступать на счета детей до 18 лет. Мне кажется, это очень хорошее начало. Во время кризиса и во время пандемии в целях стабилизации экономики мы уже использовали средства Национального фонда. Действительно, как сказал глава государства, эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь", - отметил Бауыржан Серикбаев.

Политолог Дина Айкенова обратила внимание на то, что вопросы, озвученные Касым-Жомартом Токаевым в Послании, связаны с решением жизненно важных социально-экономических проблем.

"Поскольку ранее семейная политика оставалась вне фокуса государственных интересов, в этом Послании четко ощущается ориентир на каждого человека, то есть оно должно дойти до каждой семьи. Такие ситуации, как пандемия и январская трагедия показали высокие запросы на помощь каждому гражданину", - считает политолог.

КИОР
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#послание 2022 #Семей #КИОР
Сегодня, 16:46
138
Артём Волков Журналист

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