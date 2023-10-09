"Пошёл второй месяц": переработчики простаивают без зерна в Павлодарской области

Переработчики Павлодарской области бьют тревогу. Говорят, цены на муку уже начали расти, а мукомолы простаивают без зерна. Некоторые ничего не производят в течение девяти месяцев. Причина в отсутствии доступной пшеницы на внутреннем рынке. Завозить её из России проблематично. Чего опасаются предприниматели, узнал корреспондент BaigeNews.kz.

По словам главы Ассоциации переработчиков Павлодарской области, пришла пора делать запасы зерна, а мукомолам нечего производить даже по действующим договорам.

Местные сельхозтоваропроизводители готовы реализовать пшеницу, но цена пугает переработчиков - 150-160 тысяч тенге за тонну. В прошлые годы стоимость была 105-110 тысяч тенге.

Привезти сырьё из России будет дешевле, чем взять у местных, но все не так просто.

"Мы годами пишем, у нас стабильной работы нет. Я не знаю, почему на нашу отрасль такое идёт. В данный момент у нас нет зерна, мы стоим. Говорят, что из-за засухи пшеницы нет. Хотим из России привезти, не дают. Если урожая не было в Казахстане, летом засуха была, осенью дожди пошли, всё на корню проросшее было, хорошей пшеницы нет, почему тогда вводят запрет на импорт? Запрет был на полгода, сейчас ещё на полгода продлили. Павлодар, приграничный регион, нам было бы удобно автомобильным транспортом привозить, что здесь - 220 километров. Нам говорят возите по железной дороге. ЖД нам пока планы не согласовывает, уже два месяца тянут. Мы до этого писали, чтобы для приграничных районов открыли автоввоз, чтобы могли КамАЗами завозить пшеницу, мобильнее работа шла бы. Ещё запасы не сделали, нам работать нечем", - рассказала председатель Ассоциации переработчиков Павлодарской области, руководитель мельничного комплекса Жанар Серимова.

По словам предпринимательницы, даже при условии ввоза более дешёвого зерна из России цена на муку первого сорта всё равно будет подниматься. Прогнозируют 180 тенге за килограмм у оптовиков. Если же брать пшеницу у местных, то цена на муку и вовсе взлетит до 230-250 тенге за килограмм.

При такой цене возникнет другая проблема - спрос упадёт, в том числе откажутся покупать продукт и зарубежные партнёры, которые примутся искать более доступный товар.

"14 действующих мельниц в Павлодаре. Вообще больше, около 20, но остальные стоят, нет желания работать. Каждый год какая-нибудь причина. В 2021-2022 годах вывозилось зерно, наши КХ нам вообще не сдавали пшеницу. Мимо нас шли. Мы просто стояли около своих мельниц и смотрели, как трейдеры забирали. Цена была одна, просто они покупали за наличные. 105 тысяч тенге тогда была цена, мы предлагали 108, нам всё равно не сдавали. В месяц 14 мельниц используют 39 тысяч тонн зерна, производят чуть больше 27 тысяч тонн муки. При этом есть мукомолы, которые стоят по девять месяцев, у меня пошёл второй месяц. Сейчас стоят уже все", - рассказала Жанар Серимова.

Мукомолы говорят, такими темпами с бизнесом могут и попрощаться. Есть контракты, обязательства, кредиты, но из-за отсутствия сырья приходится работать за счёт собственного оборота.

У Жанар Серимовой в России в ожидают транспортировки четыре тысячи тонн зерна, но вывезти их проблематично из-за запретов от Минсельхоза. Железнодорожным транспортом быстро не получается, да и дороже.

Оплатить надо доставку от элеватора до вагона в РФ, после отгрузку на элеватор в Павлодаре, а уже потом доставку от элеватора до мукомольни. Все затраты в итоге включат в стоимость готовой продукции.

Проблемы, уверяет глава Ассоциации переработчиков Павлодарской области, не только у них, во всех приграничных областях. Петиции якобы писали уже от ВКО, Костанайской области.

"Аким Павлодарской области написал письмо в Минсельхоз и премьер-министру, чтобы для нас открыли ввоз зерна автомобильным транспортом. Но официального ответа ещё нет. Мы как никак отечественный товаропроизводитель. Наш президент говорит, что переработка вперёд шла, получается товар с добавленной стоимостью. Когда продаётся товар с добавленной стоимостью, поднимается экономика страны. Мы в прошлые годы, когда вывозилась пшеница, тоже поднимали этот вопрос, нас никто не слушал. Мы тогда говорили, почему мы стоим без сырья, а наше сырье вывозят за границу и за счёт нашей пшеницы поднимается экономика чужой страны, их переработка, глубокая переработка. Потом все нормализовалось, но пока мы стояли, наши рынки захватила другая мука, российская зашла на экспорт. Вот в чём проблема", - добавила Жанар Серимова.

Мука первого сорта, входящая в список социально-значимых товаров, уже стоит 172 тенге за килограмм. В одной из сетей супермаркетов Павлодара и вовсе за два килограмма социальной муки просят 615 тенге. Мукомолы уверены, стоимость продукта первой необходимости будет продолжать расти.

В акимате Павлодарской области представителям Ассоциации переработчиков сообщили, что обращение от руководство региона направлено в столицу. В нём речь идёт о том, чтобы всё же разрешить ввозить пшеницу КамАЗами при условии целевого заезда и сформированного списка на мукомольные предприятия. Ответа пока не было. Запрос в Министерство сельского хозяйства РК по ситуации с пшеницей и ценами на муку направлен и от корреспондента BaigeNews.kz.

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