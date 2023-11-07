Посадил на колени и снял штаны: соседа подозревают в растлении малолетней в Алматинской области

В Алматинской области подруга спасла от изнасилования семилетнюю девочку. Мать второклассницы заявила, что к её дочери приставал 49-летний сосед. По словам женщины, он заманил ребёнка сладостями к себе домой. Но помешала другая девочка, которая начала стучать в дверь и звать на помощь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Шокирующая новость потрясла всё село Аксенгир. Дом, где живет предполагаемый преступник, местные теперь стараются обходить стороной.

По словам родителей пострадавшего ребёнка, дети играли на улице. В какой-то момент к ним подошёл сосед.

"Сосед позвал мою дочь к себе домой. Сказал, что даст яблоки, конфеты и шоколад. А второй девочке велел, чтобы она постояла на улице. Оказывается, он взял моего ребенка за руку и повёл в спалню. Дочь рассказала, что он посадил её к себе на колени и начал трогать половые органы. Потом снял штаны и спросил у неё, хочет ли она посмотреть. Дочь ответила: "Нет!" Тогда он надел брюки и снова стал её гладить. Я даже боюсь представить, что бы он сделал, если бы не её подруга", - рассказала мать девочки.

Оставшаяся на улице девочка стучала в дверь и звала на помощь взрослых. Мужчина, видимо, испугался, дал ребёнку яблок и отпустил.

Местные жители уверяют, что сосед и раньше приставал к детям. В прошлом году якобы пытался изнасиловать трёх школьниц. Завершить задуманное помешали взрослые. Но тогда все сошло с рук. Родители подростков простили односельчанина.

"Такая ситуация возникала ещё в прошлом году. Этот мужчина ходил в гости к друзьям. Он приставал к трём детям. Это три разных случая. Там были школьницы 15-16 лет. Тогда ему помешали. И аксакалы с родителями детей решили простить его", - сообщил житель села Аксенгир Нургали Ондирканулы.

С предполагаемым преступником родители девочки знакомы уже 12 лет. Мужчина женат, у него двое взрослых детей.

После инцидента мать пострадавшей обратилась с заявлением в полицию.

"Установлен и задержан подозреваемый гражданин К. 1974 года рождения. Назначены экспертизы для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании преступления. Задержанный санкцией суда арестован сроком на два месяца, на время проведения досудебного расследования", - сказал замначальника ОП Жамбылского района Алматинской области Бейбит Байзиханов.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.



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