Порыв устранили в Степногорске, теплоснабжение восстанавливают в домах горожан

В Степногорске в 08.10 завершены сварочные работы, производится подача воды в систему, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Сообщается, что в городе проведены работы по устранению порыва и восстановлению теплоснабжения в домах горожан.



Напомним, часть жителей Степногорска осталась без тепла в квартирах почти на 11 часов.