Порыв устранили в Степногорске, теплоснабжение восстанавливают в домах горожан
Сегодня, 08:51
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Сегодня, 08:51Сегодня, 08:51
61Фото: instagram.com/stepnogorsk_qalasynyn_akimdigi
В Степногорске в 08.10 завершены сварочные работы, производится подача воды в систему, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Сообщается, что в городе проведены работы по устранению порыва и восстановлению теплоснабжения в домах горожан.
Напомним, часть жителей Степногорска осталась без тепла в квартирах почти на 11 часов.
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