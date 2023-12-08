  • 8 Декабря, 09:11
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Порыв устранили в Степногорске, теплоснабжение восстанавливают в домах горожан

Сегодня, 08:51
АВТОР
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instagram.com/stepnogorsk_qalasynyn_akimdigi Сегодня, 08:51
Сегодня, 08:51
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Фото: instagram.com/stepnogorsk_qalasynyn_akimdigi

В Степногорске в 08.10 завершены сварочные работы, производится подача воды в систему, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Сообщается, что в городе проведены работы по устранению порыва и восстановлению теплоснабжения в домах горожан.

Напомним, часть жителей Степногорска осталась без тепла в квартирах почти на 11 часов.

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