Порядка 233 тысячи казахстанцев исключат из очереди на жильё

Почти каждый третий казахстанец, стоящий в очереди на получение жилья, либо в нём вообще не нуждается, либо делает ошибки при подаче документов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По словам специалистов, за последние 10 лет число очередников увеличилось в 6 раз. Акиматы выяснили, что примерно каждый третий претендент не подпадает под требования закона. Причём чаще всего получить социальное жильё почему-то надеются люди, у которых уже имеется недвижимость. Есть среди них, и те, кто допускает элементарные ошибки при подаче документов. Например, не учитывает наличие соответствующей прописки или казахстанского гражданства. В списке значились даже те, кого давно нет в живых.

"Порядка 233 тысяч человек потенциально не имеют соответствия и подлежат снятию. На сегодняшний день акиматами начата работа, уже сняли с очереди порядка 10 тысяч человек. Когда кого-то снимают с очереди, соответственно очередь тех людей, которые стоят позади, соответственно двигаются вперёд, то есть они уже быстрее будут получать жильё", - сказал эксперт управления комитета министерства промышленности и строительства Самат Бекжигит.

Евгений Садовников – бывший воспитанник детского дома. Уже несколько лет стоит в очереди на жильё. Признаётся, что надежды не теряет, несмотря на то, что очередь двигается медленно. Сейчас парень живёт в частном доме в пригороде столицы, который снимает вместе с другом.

"Был в Жезказгане в детском доме "Умит", потом меня перевели в Астану в 2010 или 2011 году. До сих пор стою в очереди, уже 10 лет. До сих пор не выдали квартиру", - говорит Евгений Садовников.

Чтобы распределение квартир из госфонда стало более прозрачным, мажилисмены предлагают создать Центр обеспечения жильём и полностью оцифровать этот процесс. Так каждый претендент сможет через личный кабинет следить за положением дел и видеть движение очереди.

"Мы хотим всех очередников из местных исполнительных органов передать в "Отбасы банк". Оцифровать, чтобы у каждого очередника был свой личный кабинет и без человеческого фактора он видел, какая у него очередь. Местные жилищные комиссии мы исключаем, потому что были случаи, когда люди были недовольны, что при распределении бывают нарушения", - считает депутат Лукбек Тумашинов.

Депутаты также предлагают, как и раньше разрешить приватизацию арендного жилья. С такой просьбой к ним нередко обращаются жители. Да, и на обслуживание этих квартир государство тратит немалые суммы. Только в Астане на их содержание потратили больше 400 млн тенге.