Порядка 20 частных дворов затопило в Акмолинской области
Сегодня, 09:45
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Сегодня, 09:45Сегодня, 09:45
136Фото: gov.kz
Откачка дождевой воды продолжается в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
Прорыто около 700 метров арыков и откачено порядка 6 тысяч куб. м. воды в селе Коянды Целиноградского района.
"Напомним, что из-за обильных осадков в виде дождя, в селе произошло подтопление 2 частных жилых домов и 20 частных дворов. На данный момент вода с домов откачена. Работы ведутся в непрерывном режиме уже вторые сутки. Действия спасателей осложнены непрекращающимся дождем", - говорится в сообщении.
Ситуация находится на контроле местных исполнительных органов и отдела по ЧС района.
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