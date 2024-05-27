Порядка 20 частных дворов затопило в Акмолинской области

Откачка дождевой воды продолжается в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Прорыто около 700 метров арыков и откачено порядка 6 тысяч куб. м. воды в селе Коянды Целиноградского района.

"Напомним, что из-за обильных осадков в виде дождя, в селе произошло подтопление 2 частных жилых домов и 20 частных дворов. На данный момент вода с домов откачена. Работы ведутся в непрерывном режиме уже вторые сутки. Действия спасателей осложнены непрекращающимся дождем", - говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле местных исполнительных органов и отдела по ЧС района.