Порядка 1400 рекламных вывесок демонтировали в Астане

С начала 2024 года с фасадов зданий во всех районах демонтировали порядка 1400 рекламных элементов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

"Проведено визуальное обследование свыше 200 фасадов зданий и сооружений, по результатам которого демонтировано свыше 830 вывесок и порядка 550 элементов наружной (визуальной) информации, которая не соответствует требованиям. Работниками Учреждения принято порядка 1600 субъектов предпринимательства, которым разъяснены требования действующего законодательства по вопросам архитектурно-художественного оформления фасадов зданий", - сообщили в акимате.

Также рассмотрено 742 эскиза вывесок субъектов предпринимательства.

В акимате отметили, что реализацию единого архитектурно-художественного облика столицы осуществляет КГУ "Астана-Жарнама" акимата города Астаны. Учреждение также проводит мониторинг наружной (визуальной) рекламы, размещенной на территории города.

С предпринимателями ведутся разъяснительные беседы, выдаются буклеты с описанием требований к вывескам, порядка размещения наружной (визуальной) рекламы.