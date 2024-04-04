Порядка 1400 рекламных вывесок демонтировали в Астане
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С начала 2024 года с фасадов зданий во всех районах демонтировали порядка 1400 рекламных элементов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
"Проведено визуальное обследование свыше 200 фасадов зданий и сооружений, по результатам которого демонтировано свыше 830 вывесок и порядка 550 элементов наружной (визуальной) информации, которая не соответствует требованиям.
Работниками Учреждения принято порядка 1600 субъектов предпринимательства, которым разъяснены требования действующего законодательства по вопросам архитектурно-художественного оформления фасадов зданий", - сообщили в акимате.
Также рассмотрено 742 эскиза вывесок субъектов предпринимательства.
В акимате отметили, что реализацию единого архитектурно-художественного облика столицы осуществляет КГУ "Астана-Жарнама" акимата города Астаны. Учреждение также проводит мониторинг наружной (визуальной) рекламы, размещенной на территории города.
С предпринимателями ведутся разъяснительные беседы, выдаются буклеты с описанием требований к вывескам, порядка размещения наружной (визуальной) рекламы.
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