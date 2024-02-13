Порядка 1 трлн тенге поступило в госбюджет Казахстана в январе

Министр финансов РК Мади Такиев на заседании в правительстве доложил об исполнении государственных финансов по итогам января 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство финансов.

Глава ведомства сообщил, что в государственный бюджет доходов поступило порядка 1 трлн. тенге и план исполнен на 111,5%.

"В республиканский бюджет доходов поступило 521 млрд. тенге. Доходы местных бюджетов исполнены на 191,3 % и составили 526 млрд. тенге. План перевыполнен на 251 млрд. тенге, из них по налогам – на 223 млрд. тенге. Расходы государственного бюджета исполнены на 96,9%, республиканского – на 97,8%, местных бюджетов – на 94,5%", - проинформировал Мади Такиев.

Также отмечено, что за январь 2024 года проведено более 75 тысяч процедур аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено порядка 1,8 трлн. тенге.