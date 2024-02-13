Порядка 1 трлн тенге поступило в госбюджет Казахстана в январе
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Министр финансов РК Мади Такиев на заседании в правительстве доложил об исполнении государственных финансов по итогам января 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство финансов.
Глава ведомства сообщил, что в государственный бюджет доходов поступило порядка 1 трлн. тенге и план исполнен на 111,5%.
"В республиканский бюджет доходов поступило 521 млрд. тенге. Доходы местных бюджетов исполнены на 191,3 % и составили 526 млрд. тенге. План перевыполнен на 251 млрд. тенге, из них по налогам – на 223 млрд. тенге.
Расходы государственного бюджета исполнены на 96,9%, республиканского – на 97,8%, местных бюджетов – на 94,5%", - проинформировал Мади Такиев.
Также отмечено, что за январь 2024 года проведено более 75 тысяч процедур аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено порядка 1,8 трлн. тенге.
"По итогам проверок установлены финансовые нарушения на сумму порядка 4,8 млрд. тенге, из которых объектами госаудита устранены нарушения на 340 млн. тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету", - добавил он.
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