Поручения Токаева: нужен ли Казахстану ОРЦ и сможет ли это удержать цены на продукты

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В прошлом году Президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана акцентировал особое внимание на сфере АПК, где "накопилось немало проблем". И прежде всего, связанных с неэффективным ценообразованием и распределением продовольственных товаров, которые являются главной составляющей немонетарной инфляции в стране.

Тогда глава государства напомнил в очередной раз о важности создания сети оптово-распределительных центров (ОРЦ), доступ к которым должны иметь мелкие сельхозтоваропроизводители, включая, возможно, личные подсобные хозяйства, чтобы не допустить монополизации этого рынка, а также о необходимости наладить единый контроль над ценами по цепочке от производителя до потребителя.

Корреспондент BaigeNews.kz собрал мнения экспертов и представителей отраслевых союзов о том, что тормозит реализацию проекта ОРЦ и будет ли он эффективен в нынешних условиях, чтобы наладить стабильные поставки продуктов на прилавки, а также снизить и удерживать цены на них.

"У многих впечатление, что сельхозпроизводитель - это очень богатый человек"

Агроэксперт Кирилл Павлов считает, что реализации проекта сети оптово-распределительных центров позволит Казахстану стать центрально-азиатским хабом для экспорта сельхозпродукции в Европу, но для этого необходимо изменить аграрную политику внутри страны.

"Наш глава государства много говорит об оптово-распределительных центрах, но, мне кажется, что его вводят в заблуждение, потому что многие специалисты в этой сфере говорят, что фермеры не будут в ОРЦ сдавать свою продукцию. У многих впечатление, что сельхозпроизводитель - это очень богатый человек, но сняв урожай он должен уже 70 процентов прибыли отдать за саму уборку, солярку, удобрения, запчасти и выплатить кредиты, взятые на развитие своего дела. И получается, что себе фермер оставляет очень маленькую часть.

Все ругают перекупщиков, а эти люди на самом деле настраивают логистические цепочки, замораживают свои деньги, давая их фермеру для выращивания урожая. На мой взгляд, сейчас нужно вдохнуть в уже существующую "Продкорпорацию" новую жизнь. К примеру, обязать аграриев отдавать 10 процентов продукции от экспортного объёма на внутренний рынок, чтобы у нас были запасы. Этот механизм два года назад я предложил использовать с зерном, поэтому сейчас у нас дешёвая мука и хлеб. Точно также могут делать всё, начиная от овощей и заканчивая мясом.

При этом нужно понимать, что себестоимость товара формируется от многих факторов, поэтому топливным компаниям тоже нужно включать такую социальную нагрузку, то есть отдавать по 10 процентов и тогда у нас будет всё дешево внутри страны. И единственное, с чем придётся бороться, - это перекупщики, но это уже совсем другая тема из другой отрасли.

ОРЦ - это хорошая идея, но если появится компания, которая будет выкупать у фермеров урожай, отправлять на хранение и потом продавать сама, то, скорее всего, она "выстрелит", поэтому я считаю, что эта компания не должна быть только частной или государственной. Она должна работать на принципах государственно-частного партнёрства и на абсолютно честных условиях, чтобы не получилось так, что бизнес будет на это миллиарды зарабатывать, а государство будет получать только налоги, потому что деньги там крутятся очень хорошие.

Единственное, за что нужно взяться, - это в целом за политику сельского хозяйства и животноводства, потому что каждый новый министр приходит и"тянет одеяло на себя". То есть меняются люди, инвестиционная модель и фермеры жалеют, что зашли в этот бизнес, потому они надеялись на хорошую прибыль, а им говорят, чтобы они продавали свою продукцию дёшево. Такие вещи происходят регулярно, но больнее всего по ним бьёт запрет на экспорт.

Если мы правильно выстроим модель с ОРЦ и сможем на уровне государства это организовать, то у нас будет бизнес, который сможет зарабатывать, фермеры, у которых будут покупать урожай, и государство, которое может претендовать на роль центрально-азиатского хаба по овощам, потому что так или иначе сейчас очень много продукции заходит через нас и далее уходит в Россию, Турцию и Европу. И почему бы нам не начать смотреть в эту сторону, ведь это не нефть, это возобновляемый источник, и в этой сфере задействовано большое количество людей, поэтому ОРЦ сможет снять социальную напряженность. Резюмируя, я хочу сказать, что сам проект хороший, но реализуется он отвратительно".

"Ни разу заинтересованные стороны не садились за стол переговоров"

В свою очередь представитель Союза картофелеводов Казахстана Кайрат Бисетаев говорит о том, что у представителей власти и бизнеса своя картина того, как должны работать подобные товаропроводящие сети.

"Сегодня роль ОРЦ выполняют оптовые рынки, которые существуют в каждом крупном городе. Конечно, это перекупщики, которые делают эту работу в своих интересах и промониторить или проконтролировать это невозможно, потому что там нет ни кассовых аппаратов, ни счёт-фактур и накладных. Идет базарная работа по "серой схеме", где вращаются большие деньги, но которая находится в некомфортной для нормального бизнеса зоне. Конечно, это никого не устраивает - ни производителей, ни розничных реализаторов, ни власти, ни потребителей.

На самом деле все понимают необходимость создания цивилизованных и прозрачных товаропроводящих сетей от производителя до потребителя, где ОРЦ должно стать главным звеном, но ничего не сделано до сих пор. Как было раньше, так всё и осталось. На мой взгляд, так происходит, потому что нет чёткого понимания того, что такое ОРЦ и товаропроводящие сети. Любое слово должно иметь чёткое определение, но сегодня складывается такая ситуация, что у каждого чиновника, который за это отвечает, своя картинка того, как это должно выглядеть. И мы не знаем, что на самом деле хочет правительство, которое является главным реализатором этой идеи.

Без государства сделать все эти вещи будет очень сложно и Президент прав, когда даёт поручение правительству как главному исполнителю этой идеи. Я достаточно давно представляю наш союз и участвую практически во всех мероприятиях, связанных с этой темой. Каждый раз, когда я что-то предлагал, это игнорировалось. Ни разу все заинтересованные органы не садились за один стол переговоров - это производители, дистрибьюторы, розничная торговля, местные власти и квазигосударственные структуры типа СПК, чтобы обсудить что и кому нужно получить от этого проекта.

Нам как производителям важна стабильность и мы должны знать, какой город, сколько и какого качества потребляет, а также в какие сроки нужно поставить продукцию. Сейчас мы работаем вслепую. ОРЦ не должен иметь огромные склады бесконечного хранения на всю зиму, мы может сделать это и сами, если нужна фасовка, то и это мы тоже можем сделать сами. Самое главное, чтобы ОРЦ был цивилизованным посредником, работающим как перевалочная база, где уверены в том, что вся розница и хорека (кафе, рестораны) в городе приедет закупаться к ним. Если ОРЦ сможет обеспечить объём, ассортимент, качество и необходимый вид или фасовку, то люди будут приезжать, подавать заявки, что нужен картофель в таком виде, а морковь такого качества и так далее", - говорит Бисетаев.

"Надо идти по течению и делать всё на рыночных условиях"

По мнению основателя группы компаний Dala Болатбека Алиева, на реализации проекта ОРЦ смогут заработать те, кто его построит и будет руководить объектом:

"Администрировать личные подсобные хозяйства со стороны ОРЦ невозможно. Когда-то у нас были потребительские кооперации в каждом районе, где были заготовительные конторы. Там люди специально этим занимались, чтобы потом перепродавать по своим ценам, а тут хотят построить большие площади и думают, что люди туда потекут со своей продукцией. Такого объема продукции у нас нет, потому что сельхозник производят её в том объеме, который они уверены, что продадут, а ОРЦ хочет больше, но для этого нужна земля, коммуникации, техника, вода, то есть полное агротехническое сопровождение.

Они хотят опять базар построить и сесть на голову государства именно в части расходов на строительство, и ещё попросят деньги на его содержание. Тут смогут заработать те, кто его построит и будет руководить объектом в плане освоения денег, но это точно не будет выгодно ни сельхозпроизводителям, ни потребителям.

Надо идти по течению и делать всё на рыночных условиях. Если бы дали на долгий срок сельхозпроизводителям либо бизнесу все эти деньги, земли и доступ, поставив правильно задачу, то они бы справились. И самое главное, на возвратной основе, то есть, если деньги взял, то должен вернуть, а значить нужно зарабатывать, поэтому они будут пахать".

Напомним, 19 августа руководство АО "НК "Продкорпорация" в лице бывшего министра сельского хозяйства Сапархана Омарова, а также Каната Караулова и Асета Бектемирова покинули должности по собственному желанию. В этот же день национальную компанию возглавил Асылхан Джувашев, который до этого занимал пост заместителя председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация".