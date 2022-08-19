Руководители "Продкорпорации" уволились"по собственному желанию"

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Руководство АО "НК "Продкорпорация" в лице бывшего министра сельского хозяйства Сапархана Омарова, а также Каната Караулова и Асета Бектемирова покинули должности по собственному желанию. Возглавил "Продкорпорацию" Асылхан Джувашев, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на сайт Продкорпорации.

"19 августа приказом министра сельского хозяйства Казахстана, по согласованию с правительством, Асылхан Джувашев избран на должность председателя правления АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация", – говорится в сообщении.

Асылхану Джувашеву 41 год, в разное время он работал в холдинге "КазАгро", АО "КазАгроФинанс". До назначения занимал пост зампредседателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация".

Заместителем председателя правления "Продкорпорации" назначили 42-летнего Дархана Даутова, который ранее работал в АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

Исполнительным директором нацкомпании стал Азат Ашимов, до настоящего времени занимавший должность замдиректора Центра по обеспечению первым жильём АО "Отбасы банк".

Теперь уже бывшего главу минсельхоза Сапархана Омарова, которого президент отправил в отставку из-за тяжёлой ситуации в сельском хозяйстве, избрали на должность председателя правления АО "НК "Продкорпорация" в августе 2021 года.