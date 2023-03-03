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Порочная связь подростка и экс-депутата в Актобе: подозреваемой в пособничестве выплатят компенсацию
В 2020 году актюбинку обвинили в том, что она вовлекла 15-летнюю девочку в занятие проституцией и стала пособницей в изнасиловании.
Актюбинке, оправданной по делу о пособничестве в изнасиловании подростка заплатят два миллиона тенге. Кроме неё, на скамье подсудимых также была мать ребёнка и экс-депутат областного маслихата Аркадий Ни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
Последнего обвиняли в том, что он якобы вступал в половую связь с девочкой и даже изнасиловал её. Но спустя год громкое дело развалилось в суде. Суд установил, что обвинения против Аркадия Ни бездоказательны. На тот момент действующего депутата оклеветала мать подростка, заставив дочь оговорить его, чтобы заработать денег. В итоге женщину осудили по статье "Клевета", а Аркадия Ни и обвиняемую в пособничестве оправдали.
"Оправданная предъявила иск министерству финансов с требованием, чтобы ей выплатили три миллиона тенге за незаконное уголовное преследование. Она объяснила, что семь месяцев находилась в статусе подозреваемой, об её уголовном деле узнали родственники, друзья и знакомые. От всего этого она испытывала стыд и унижение. А ещё подобные обвинения оскорбили её материнские чувства и достоинство, так как она сама мать", — говорится в сообщении.
Судья Ирина Буйваренко оценила моральные страдания женщины от пережитого в два миллиона тенге. Эту сумму минфин выплатит из средств республиканского бюджета.
Напомним, известного бизнесмена и депутата областного маслихата задержали в Актобе в начале декабря 2020 года. Его подозревали в половом сношении с несовершеннолетней. Задержанного депутата поместили ИВС и завели уголовное дело.
Как сообщила в суде мать 15-летней девочки, бизнесмен якобы купил девственность её дочери за один миллион тенге, а затем регулярно встречался с ней на съёмных квартирах.
Обвинённого в педофилии экс-депутата оправдали в ноябре 2021 года. Полиции признала Аркадия Ни полностью невиновным в половом сношении с несовершеннолетней. Зато за ложный донос срок получила мама предполагаемой жертвы. Основанием для оправдания стали результаты судебно-медицинских экспертиз.
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