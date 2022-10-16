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Популярные мифы об анестезии развенчала казахстанский врач
Всемирный день анестезиолога-реаниматолога отмечают в мире 16 октября. В этот день в 1846 году была проведена первая операция, в которой использовался эфирный наркоз.
Несмотря на то, что анестезию применяют повсеместно вот уже больше 70 лет, эта процедура до сих пор для многих казахстанцев остается тайной, покрытой мраком. Вокруг анестезии ходит немало слухов. BaigeNews.kz решил развенчать самые популярные из них, побеседовав с врачём-анестезиологом в реанимационном отделении, хирургической анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии при центре сердца в городе Шымкенте Мадиной Керимкуловой.
Есть и пить перед анестезией можно. Так ли это?
— При наркозе идет полная мышечная релаксация. Самое грозное осложнение любой анестезии называется синдромом Мендельсона или аспирационной пневмонией. Когда пациент полностью в состоянии наркоза, спит, у него расслабляется все тело.
В данном случае, почему мы назначаем лечебный голод пациенту? Когда плановая операция, у него должен быть пустой желудок. Потому что если будет какое-то количество жидкости или же пищи в желудке, когда пациент будет в наркозе, то все содержимое желудка может обратно затекать по пищеводу, с пищевода в трахею, а оттуда в бронхи и легкие пациента.
Не имеет значения, какую пищу съел пациент, сколько он съел. Здесь имеет значение кислая среда самого желудка. Кислота просто разъедает легкие пациента. Это называется аспирационная пневмония.
Она очень тяжело лечится и не лечится почти в 100% случаев. Поэтому мы всегда накануне пациентам говорим, чтобы они соблюдали лечебный голод перед операцией. Более того, мы назначаем клизму. Кишечник и желудок у пациента должны быть пустыми и чистымы, без воды и еды.
А если это экстренный пациент, то мы ставим желудочный зонд и промываем желудок до чистых вод перед экстренной операцией. Потому что процент осложнений от пневмонии очень велик.
Наркоз сокращает срок жизни?
— В народе много чего говорят. Но человеку, наверное, укорачивают жизнь стрессы, а не наркоз. Если бы не наркоз, многие операции просто не могли бы проводить правильно.
Я не считаю, что наркоз как-либо влияет на продолжительность жизни. Но есть определенные последствия от него: человек может что-то помнить, а чего-то - нет.
Это всё последствия того, что мы тормозили функцию центральной нервной системы, то есть головного мозга. Но это все последствия временные.
После наркоза может быть тошнота, возможно, даже рвота. Если у пациента пустой желудок, то это просто позывы к рвоте.
Также может быть головокружение, головная боль, сухость во рту, слабость. Крайне редко встречается потеря памяти, нарушения памяти.
Обычно такие осложнения встречаются у пациентов, у которых изначально были какие-то проблемы с центральной нервной системой. Это перенесённые инсульты, функциональные нарушения мозга, нарушение кровообращения в головном мозге.
У таких пациентов они ярче проявляются. Тогда как у здоровых пациентов таких осложнений не будет, а если и будут то в течение суток все проходит бесследно.
Можно ли проснуться во время наркоза?
— Если по каким-либо причинам анестетики вовремя не подаются по своему времени, то да, можно. В таком случае у пациента будет болевой шок.
Чаще всего у нас сложные операции проводятся по 5-6 часов. Мы начинаем меньше давать наркоз, когда уже операция близится к концу, когда швы накладываются.
Это делается для того, чтобы пациент уже начал просыпаться потихонечку, потому что мы сразу после того, как операция завершается, переводим пациента в реанимацию. И в течение шести часов пациент уже должен проснуться. Кто-то раньше, кто-то позже.
Молодые люди быстрее просыпаются, а пожилые просыпаются чуть дольше.
Говорят, что есть определенный процент людей, который остаётся в сознании во время наркоза? Это действительно так?
— Есть препараты гипнотики, которые мы также используем как компонент анестезии. Возможно, когда анестезиолог не считывает расчет гипнотиков, пациенты могут жаловаться на то, что они слышали, как разговаривали хирурги, как разговаривал анестезиолог, стук инструментов.
Но в наших условиях это крайне редко случается, такого на моей памяти не случалось.
Какие самые распространенные страхи у пациентов? Вы их как-то успокаиваете перед наркозом?
— Они все боятся не проснуться, потому что "добрых" людей очень много. Один рассказывает что у него сосед не проснулся, у кого-то сестра.
Врач анестезиолог всегда стоит у изголовья пациента. Пока он дышит кислородом, его готовят к непосредственному наркозу, лично я уже начинаю беседу. Говорю, что всё будет хорошо, вы будете спать в крепким сном, затем вас переведут в реанимацию. И, как правило, эти пациенты замечательно просыпаются.
После операции как таковых никаких осложнений не наблюдается.
Есть, конечно же, пациенты определённые, которых начинает тошнить, рвать. Но это всё в течение нескольких часов, а то и суток проходит.
Но чаще всего, пациенты просыпаются в ярком сознании, бодрые.
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