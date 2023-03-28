Популярного блогера подозревают в мошенничестве в Павлодаре

Фото: astanatv.kz

Известного блогера подозревают в мошенничестве. Девушка представлялась налоговым инспектором из России. Якобы по заданию ведомства она должна была проверить известный казахстанский банк. Для так называемой "проверки" её жертвы брали для кредиты и за это должны были получать зарплату. Но денег многие подписчики не дождались, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Жители Павлодара известного блогера знали не только как звезду Instagram. Она известна также как автор книг и фотограф. Репутация у девушки была безупречная.

Одна из потерпевших рассказала, как попалась на "удочку", и показала переписку с блогером. В ней инста-дива предлагает подписчице заработать по сложной схеме.

"Я работаю в управлении федеральной налоговой в Омске. Мне дали задание проинспектировать банк. Всё очень просто. На 300 оформляется кредит наличными. Получается, мне скидываешь все чеки, через три недели кредит гасится и тебе платится 150 тысяч зарплата за то, что ты помогла. Я даю полную расписку, проколов не было", - говорится в сообщении.

Сначала блогер привлекала в свою схему знакомых, затем стала размещать объявление о заработке и на своей странице. Подписчики ей верили. Брали кредиты не единожды. Сначало всё проходило гладко: займы погашались, гонорары выплачивались. Когда пошли задержки по выплатам, блогер придумывала отговорки или блокировала жертв.

"Я думаю, да как, Надя не может обмануть, она же такой известный человек. Потом ещё она закинула удочку такую, что, если я приведу людей, она мне ещё бонус 100 тысяч сверху будет давать. Со мной ещё пострадали двое человек. Она меня и блокировала. Так до сих пор она и не закрыла кредит", - рассказала одна из потерпевших.

Согласно материалам дела, махинации блогер проводила и в России. Схема была аналогичной: потерпевшие оформляли кредитные карты, деньги переводили на счёт Надежды или её матери, она обещала погашать задолженность и платить зарплату. После заявления в полицию одной из потерпевшей из России на звезду соцсетей завели уголовное дело не только по статье мошенничество, но и за то, что она выдавала себя за кредитного инспектора чужой страны.

По некоторым данным, от рук блогера пострадали не менее 40 человек. Но не все обратились в полицию. Некоторые не верят, что Надежда когда-то сможет возместить деньги, другие не хотят, чтобы об их фиаско узнали близкие.

Правоохранители задержали девушку в Астане.

"На данный момент установлено 14 потерпевших. Сумма принесённого им ущерба превышает пять миллионов тенге. По факту мошенничества проходит судебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщил следователь Южного отдела полиции УП Павлодара Мирлан Тыныбаев.



Все, кто брал кредит для аферы Надежды в Казахстане, пересылали деньги на счёт её матери. Но девушка смогла доказать полиции, что тогда она пользовалась банкингом и картой родительницы, которая сейчас проходит по делу, как свидетель. У блогера есть два малолетних ребёнка. Девушке грозит от трёх до семи лет ограничения либо лишения свободы.