Поправки в закон по вопросам трансфертного ценообразования: какие доходы поступят в бюджет

Депутат Адиль Жубанов в интервью BaigeNews.kz рассказал о поправках в закон по вопросам трансфертного ценообразования. Они одобрены в первом чтении на заседании мажилиса.

"Закон является важным финансовым документом, направленным на предотвращение потерь государственного дохода. Задача – контроль экспортных и импортных сделок. Существующий закон не соответствовал международным нормам по ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития)", - сказал депутат.

По его словам, внесено пять концептуальных изменений: контроль биржевых сделок, расширение признаков определения взаимосвязанных сторон, определение рыночной цены, отчётность.

"Изменения в законопроект составлялись по принципу стран, входящих в ОСЭР. Данные изменения имеют положительные заключения генерального штаба ОСЭР", - сообщил Адиль Жубанов.

Депутат также рассказал о том, как составлялся законопроект.

"Инициировал изменения глава государства в 2020 году. Законопроект разрабатывался полтора года. Входили в комиссию все заинтересованные отрасли бизнеса. Все их пожелания были учтены", - отметил Жубанов.

Отвечая на вопрос о том, сколько средств будет привлечено в бюджет в результате поправок, депутат отметил, что при действующем законе было возвращено 160 миллиардов тенге.

"Будет не совсем корректно, если я буду называть цифры. Думаю, вопрос лучше направить профильным органам. За пять лет при действующем законе было возвращено 160 миллиардов тенге. Если более 80 процентов доходов государства составляют экспортные пошлины – эффект будет ощутимый. Буквально на прошлой неделе я делал депутатский запрос об этом. Доходная часть бюджета у нас очень сильно хромает. Это очень важная ситуация. У нас есть государственный долг, обязательства. С каждым годом они увеличиваются.. В стране может дефолт случиться. Мы должны и внутренние процессы обеспечивать средствами, и внешние займы. Поэтому данный закон даст хороший импульс в плане доходной части", - заключил Адиль Жубанов.

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Ранее на пленарном заседании заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев представил законопроект.