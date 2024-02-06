  • 6 Февраля, 04:38
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Пополнить баланс автобусной карты в Астане можно онлайн

Сегодня, 03:51
АВТОР
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CTS Сегодня, 03:51
Сегодня, 03:51
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Фото: CTS

Пополнить баланс карты общественного транспорта в Астане можно моментально онлайн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.

До этого при удалённом пополнении баланса транспортной карты платёж обрабатывался до 24 часов, что доставляло большие неудобства жителям и гостям города. В связи с переходом на новую систему оплаты avtobys.kz появилась возможность поступления платежа моментально. 

После пополнения баланса или покупки выбранного тарифа платёж необходимо активировать. Активация платежа доступна в любом маршруте общественного транспорта. Для этого необходимо удерживать транспортную карту на планшете автобуса 2-3 секунды. 

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