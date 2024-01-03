Поножовщина в Актобе: стало известно о состоянии пострадавших
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В управлении здравоохранения Актюбинской области рассказали о состоянии подростков, пострадавших в результате уличной потасовки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на diapazon.kz.
Напомним, сообщение о групповой драке в п.Кызылжар города Актобе поступило ночью 3 января. По версии прокуратуры области, поводом для разборки стал конфликт в соцсетях.
Четверо несовершеннолетних пострадали, из них двое погибли от ножевых ранений.
В департаменте полиции сообщили, что в драке участвовали 10 человек, подозреваемых задержали и водворили в ИВС. По факту убийства проводится досудебное расследование, задержанные на учете в полиции не состояли, ранее не судимы, двое недавно вернулись из армии.
По словам руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Рустема Исаева, в многопрофильную областную больницу бригада скорой доставила четверых пострадавших. Двое из них были в крайне тяжелом состоянии.
"У одного, 2006 года рождения, были множественные колото-резаные ранения поверхности левого и правого бедер с повреждением магистральных сосудов, кровотечение, подкожная гематома правого бедра. У второго – они сверстники, проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева, ранение левого желудочка сердца, тампонада сердца и сквозное ранение левого легкого. У пациента был геморрагический шок 3-4 степени. Из-за тяжести телесных повреждений пострадавшие скончались в реанимации", - сообщил Рустем Исаев.
Третий парень 2004 года рождения поступил в хирургию с колото-резаным ранением левой лопатки. После операции его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще одного пациента отпустили домой, у него колото-резаная рана левого плечевого сустава, он на амбулаторном лечении.
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