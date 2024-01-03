Конфликт в Сети привел к смертельной поножовщине между подростками в Актобе

Двое несовершеннолетних погибли от ножевых ранений в результате уличной драки в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.

Сообщение о групповой драке возле магазина "Алмаз" в п.Кызылжар города Актобе поступило примерно 00:10 часов 3.01.2024 года.

"По предварительным данным 2.01.2024 года в сети "Instagram" между несовершеннолетним А и В произошел конфликт, в результате несовершеннолетний В предложил А встретиться на следующий день возле магазина "Алмаз", для дальнейшего разбирательства.

Примерно в 23:00 в ходе групповой драки несовершеннолетние А и С получили ножевые ранения", - сообщили в прокуратуре.