Конфликт в Сети привел к смертельной поножовщине между подростками в Актобе
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Двое несовершеннолетних погибли от ножевых ранений в результате уличной драки в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.
Сообщение о групповой драке возле магазина "Алмаз" в п.Кызылжар города Актобе поступило примерно 00:10 часов 3.01.2024 года.
"По предварительным данным 2.01.2024 года в сети "Instagram" между несовершеннолетним А и В произошел конфликт, в результате несовершеннолетний В предложил А встретиться на следующий день возле магазина "Алмаз", для дальнейшего разбирательства.
Примерно в 23:00 в ходе групповой драки несовершеннолетние А и С получили ножевые ранения", - сообщили в прокуратуре.
Несовершеннолетние от полученных ран скончались на месте происшествия.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 99 ч.2 п.1, 9, 14 УК. Убийство двух несовершеннолетних на контроле прокуратуры области.
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