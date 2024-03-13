Помятые диски и рванная резина: в Семее водители столкнулись с проблемой

Дороги Семея напоминают полосы испытаний. Выражение "Асфальт растаял вместе со снегом" сейчас как никогда актуально для семейчан. Местами дорожное полотно в таком плачевном состоянии, что автовладельцам приходится нервно выезжать на встречную полосу, чтобы не погнуть диски и не потерять подвеску. За печальным зрелищем понаблюдал корреспондент BaigeNews.kz.

Весенняя распутица превратила Семей в экстремальный квест: пешеходы идут по дорогам рядом с несущимися автомобилями, некоторые из которых проносятся по лужам на скорости; залитые тротуары, переходы и перекрёстки обходят за версту, чтобы не замочить ноги. А водители нарываются на неприятные сюрпризы под огромными лужами. Ямы и колдобины встречаются почти на каждой улице. Весна оголила новые и старые проблемы.

Резкое потепление и активное таяние снега добавило работы коммунальным службам, с которыми, они, явно не справляются в полном объёме. Откачка талой воды решает проблему на короткое время, затем бескрайние лужи собираются вновь. А в них – снова ямы. Аким Абайской области Нурлан Уранхаев на днях резко высказался в адрес городских ведомств, которые, по его словам, допустили эту проблему.

"Мы говорили, что всё сделаем, всё успеем, всё откроем. Слушайте, вчера весь город плавал. Думаете приятно смотреть на эти вещи? Было три свободных дня – 8, 9 и 10 марта. На улицах мало людей, надо было работать. Ходить и кого-то уговаривать я не собираюсь. Если кто-то свою работу не доделал, я никого не хочу пугать, но, поверьте мне, я не буду смотреть на то, насколько это хороший специалист", - предупредил о последствиях слабой реакции на коммунальные проблемы Нурлан Уранхаев.

Водители едут по дорогам Семея буквально на ощупь, снижают скорость, внимательно наблюдают за едущими впереди авто. Огромные ямы, наполненные водой встречаются и в центре города, и на окраинах. Страдают все - водители легковушек, автобусов, спецтехники.

"Я вожу автомобиль 22 года. И знаю, что каждой весной в городе одна и та же проблема. Но привыкнуть к ней невозможно. Яма на яме. Много езжу по городу, кое-где уже приметил проблемные места, стараюсь объезжать их, хоть и все они спрятаны под лужами. Но где-нибудь обязательно вылезет новая ямка. Одним словом – минное поле. Если бы вовремя вывезли снег или активно откачивали лужи, водители бы видели все эти ямы и объезжали", - говорит семейчанин Ринат Омаров.

В яму попал – колесо потерял. Не все семейские авто проходят испытание дорогами. В результате, едущие по своим делам автовладельцы, часто сворачивают на шиномнонтаж. "Колёсный сервис" – одна из самых популярных услуг за последние дни. Работник шиномонтажной мастерской Дмитрий восстанавливает минимум по пять колёс в день – страдает резина, гнутся диски.

"Самая популярная травма от ям на колёсах – это боковой порез, встречаются внутренние и внешние повреждения. Бывает, что страдает сразу два колеса. Часто мнут диски на шинах. Иногда всё это можно восстановить. Клиенты просят по возможности отремонтировать, так как резина сейчас дорогая. Марка автомобиля не важна - страдают все. Я 17 лет работаю на шиномонтаже, и каждую весну история повторяется. Пока асфальт новый - всё нормально. А то, что творится весной – словами не передать. Причем везде. Часто асфальт сыпется от позднего ремонта люков. Если как положено не закатают, куски отваливаются уже осенью. А весной ямы расширяются. Ещё одна проблема – штыри на железнодорожных переездах, в лужах их не разглядишь, вот машины и налетают", - рассказал о главных опасностях на дорогах Семея Дмитрий.

За последние три года в Семее заасфальтировали рекордное количество улиц. Грунтовые дороги превратились в шоссе даже в отдалённых от центра городских районах. Это подтверждают и автовладельцы, и общественники, которые регулярно проводят мониторинг качества ремонта дорог. Однако ям от этого меньше не становится.

"Заасфальтировали десятки мелких улиц, где не было асфальта по 30 лет. В прошлом году летом я и мои коллеги из общественного совета изучали состояние дорог, искали ямы. Нашли, зафиксировали, а через две недели они все были аккуратно залатаны. Но этот асфальт не очень хорошо пережил зиму. То есть объемы финансирования на ремонт дорог значительно увеличены. Суммы, выделенные на ямочный ремонт, и, вообще на асфальтирование, выросли. В результате дороги стали лучше. Но технологии качественного ремонта нашими дорожниками ещё не освоены в полном объеме", - поделился своим мнением представитель общественного совета города Семей Илья Бароховский.

В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог дали короткое пояснение по сложившейся ситуации: в ближайшие дни на улицах продолжат откачивать талый снег, ямочный ремонт начнётся намного позже, как только дороги высохнут и будут готовы принять очередную порцию асфальтовых лепёшек.

Фото, видео Альбина Халел.