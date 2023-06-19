Помогут ли надбавки к зарплате остановить отток населения в сёлах СКО?

Фото: Екатерина Белоусова.

Проблема оттока населения в приграничных районах существует уже несколько десятилетий. Многие сёла опустели и вовсе были упразднены. Правительство предлагает сделать 50% надбавки к зарплате жителям приграничных сёл и пересмотреть расчёт трудового стажа. Корреспондент BaigeNews.kz отправился в приграничный населённый пункт и узнал помогут ли предлагаемые меры улучшить жизнь на селе и остановить или хотя бы замедлить отток населения и всем ли полагаются "плюшки" от государства?

Предложение о надбавке к окладу за работу в сельской местности в приграничных районах стало приятной неожиданностью для многих жителей приграничных сел. Также для жителей приграничных районов с экстремальными природно-климатическими условиями, где отопительный сезон длится девять месяцев, будет предусмотрена норма подсчёта трудового стажа – 1 год за 1,5 года.

На севере страны жители пока мало верят, что такая поддержка от государства в действительности дойдёт до отдаленных населенных пунктов, но отмечают, что она была бы настоящим спасением для "умирающих" сел, ведь ситуация уже дошла до края. Жители приграничного села "Кустовое" в Северо-Казахстанской области отмечают, что жить здесь с каждым годом становится всё труднее. Новость о возможных поправках здесь восприняли с большим воодушевлением.

"Сейчас очень тяжело прожить на минимальную зарплату. Стабильная работа у нас здесь только на фермах и то там получают зарплату в 70-80 тысяч тенге. Как может человек с семьёй и детьми прожить на эти деньги? Это не реально, многие уезжают отсюда целыми семьями. Цены везде подросли, свет и продукты стали очень дорогими. Хочется, чтобы мои дети и внуки здесь жили и никуда не уезжали. Мы любим свое село и надеемся, что ситуация изменится в лучшую сторону", - говрит жительница села Татьяна Дроздова.

Другая жительница села сетует отмечает, что если такой проект примут, то люди будут оставаться. Так как большинство уезжает из-за маленькой заработной платы. Так, молодежь почти вся уехала.

"У нас уже четыре года в селе нет медика и это основная проблема, её нужно решать, возможно рассмотреть вопрос строительства жилья для медицинского работника. "Скорая" едет за 20 километров к нам. Зимой бывает вообще не может проехать. Всё - таки здесь живут много пожилых людей, "скорую" пока дождешься всякое бывает. Да и вообще сельский труд тяжелее и нужно его достойно оплачивать. Ведь не асфальт кормит людей, а земля", - отметила жительница села Галина Мандрыгина.

Если долгожданные поправки примут, то доплаты к зарплате получат не все, а лишь жители приграничных территорий в радиусе 50 километров от государственной границы, а это 1 283 населенных пункта, где проживают 1 миллион 700 тысяч человек.

При этом 216 сел являются стратегическими населенными пунктами, которые ни при каких обстоятельствах не должны быть упразднены, даже если по экономическим показателям они не имеют большой перспективы.

Директор департамента регионального развития РК Даурен Жамбайбек отметил, что такое "оголение" госграницы и депопуляция - это не совсем правильно с точки зрения национальной безопасности.

"Приграничные территории нашей страны различаются в зависимости от того с какой страной они граничат и у каждой из них своя специфика. Есть отдаленные территории, граничащие с Китаем в Восточно-Казахстанской, Абайской и Алматинской областях. Там многие населенные пункты расположены далеко от областных центров. Например, Урджарский район находится в 600 километрах от города Семей, также и Курчумский от Усть-Каменогорска. К тому же там экстремальные природно-климатические условия, где отопительный сезон длится девять месяцев. Всё отапливается электричеством. Мы думаем над тем, чтобы сделать льготный тариф. С китайской стороны всё очень быстро развивается и есть определенное географическое и социально-экономическое давление", - отметил директор департамента регионального развития РК Даурен Жамбайбек.

Также рассматривается грантовое финансирование предпринимателей, которые будут комплексно развивать местную экономику.

Даурен Жамбайбек также отметил, что у жителей приграничных районов есть вопросы по казахстанскому телевидению и сотовым операторам. К примеру, с китайской и российской стороны стоят, так называемые, "глушители". С казахстанской стороны же ничего подобного нет. Также рассматривается вопрос целесообразности восстановления упраздненных районов. Эксперт отметил, что все эти поправки коснутся лишь регионов, где наблюдается дефицит трудоспособного населения.

"Мы должны принимать действенные меры. Что касается "сельской" надбавки, то у нас в стране она уже предусмотрена для бюджетников в 20%-м размере. Мы предлагаем рассмотреть возможность в приграничных районах с определенным климатическими условиями увеличить эту надбавку до 50%. Помимо этого, мы предлагаем и новые меры, как, например, год стажа в этих районах засчитывать за полтора. Эту меру ещё нужно согласовать с министерством труда РК, потому что поправки нужно будет вносить в трудовое законодательство. 50%-я надбавка касается бюджетников, можно её по аналогии с программой "С дипломом в село" распространить и на работников ветеринарии, сельского хозяйства. Что касается стажа, один года за полтора, мы предлагаем сделать её для всех жителей приграничных районов, но с министерством труда ещё не отработали до конца этот вопрос и не ясно внесут ли они какие-то корректировки или оставят все как есть. Мы считаем, что самое главное остановить или хотя бы снизить темпы миграционного оттока. В северных регионах, даже если это не приграничные территории, наблюдается большой отток населения, поэтому проблем и вопросов, которые нужно решать ещё много", - отметил спикер.

Однако эксперты отмечают, что остановка оттока населения – это конечная цель, которая просто так не произойдет. Сначала нужно сделать жизнь населения экономически лучше, возможно тогда и многолетний вопрос депопуляции перестанет быть "болевой точкой" всех приграничных районов страны.

Фото: Екатерина Белоусова.