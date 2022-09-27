Полузащитника сборной Казахстана назвали лучшим игроком по итогам группового этапа Лиги наций

Фото: sports.kz

Определён лучший игрок сборной Казахстана по футболу по итогам шести проведённых туров Лиги наций УЕФА, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

По версии сайта футбольной статистики WhoScored.com, наивысший рейтинг среди всех игроков команды группы C3 Лиги наций получил полузащитник сборной Казахстана Михаил Габышев, чья средняя оценка составила 7.3. Кроме того, в символическую сборную группы, помимо Габышева, вошли ещё четверо казахстанских футболистов.

Напомним, что национальная сборная Казахстана выиграла группу С3, в которой также играли команды Азербайджана, Словакии и Беларуси.

Напомним, результат игры сборной Казахстана в домашнем матче Лиги наций с командой Белапуси (2:1) назвали историческим. Наши спортсмены впервые обыграли Беларусь и вышли в дивизион В.