Полуторагодовалого ребёнка спасли в Улытау
Сегодня, 17:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:00Сегодня, 17:00
72Фото: pxhere.com
В области Улытау спасатели пришли на помощь полуторагодовалому ребёнку. Подробности инцидента сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
"В 11:32 поступило сообщение о том, что внутри машины взаперти остался малыш. Силы ДЧС в количестве пяти человек прибыли в 11:39 и открыли дверь без повреждения", - уточнили в ведомстве.
Ребёнок не пострадал.
Самое читаемое
- В Казахстане начали производить еще одну марку недорогих автомобилей
- В 200-летнем купеческом доме Петропавловска до сих пор живут люди
- Казахстанец придумал схему обмана таксистов из InDriver
- Токаеву доложили о розыске скрывшихся за рубежом преступников
- Госслужащие в ВКО сменили строгие костюмы на национальную одежду