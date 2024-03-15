Полуторагодовалого ребёнка спасли в Улытау

В области Улытау спасатели пришли на помощь полуторагодовалому ребёнку. Подробности инцидента сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"В 11:32 поступило сообщение о том, что внутри машины взаперти остался малыш. Силы ДЧС в количестве пяти человек прибыли в 11:39 и открыли дверь без повреждения", - уточнили в ведомстве.