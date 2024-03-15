  • 15 Марта, 17:37
  • BAIGENEWS

Полуторагодовалого ребёнка спасли в Улытау

Сегодня, 17:00
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00
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Фото: pxhere.com

В области Улытау спасатели пришли на помощь полуторагодовалому ребёнку. Подробности инцидента сообщили в МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

"В 11:32 поступило сообщение о том, что внутри машины взаперти остался малыш. Силы ДЧС в количестве пяти человек прибыли в 11:39 и открыли дверь без повреждения", - уточнили в ведомстве.

Ребёнок не пострадал.

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