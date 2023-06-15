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Полумарафон в Астане: какие дороги будут перекрыты 17-18 июня
В воскресенье, 18 июня, в столице состоится полумарафон Astana Half Marathon. На время проведения забега в городе будет частично перекрыто движение на некоторых участках дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Старт полумарафона будет дан на территории Международного выставочного центра EXPO. Движение на участке около EXPO-городка будет перекрыто с 16:00 17 июня до 18:00 18 июня.
Движение по улице Туркестан от здания EXPO до улицы Сыганак закроют с 6:00 до 8:00 18 июня.
По улице Сыганак от улицы Туркестан до проспекта Тауелсыздык невозможно будет проехать с 7:00 до 9:00.
На участке проспекта Тауелсыздык от улицы Сыганак до улицы Сарайшык и на улице Сарайшык от проспекта Тауелсыздык до проспекта Мангилик Ел, включая северную часть кольца, ограничения будут введены с 7:20 до 10:00.
С 7:40 до 10:00 движение перекроют на проспекте Мангилик Ел от южной стороны кольца до улицы Кунаева.
По улице Кунаева от проспекта Мангилик Ел до проспекта Туран и вокруг территории ТРЦ "Хан Шатыр" марафонцы будут бежать с 7:50 до 10:50.
Движение по улице Достык от улицы Туран до улицы Акмешит будет перекрыто с 7:50 до 11:00.
С 8:00 до 11:20 ограничат движение по улице Акмешит от улицы Достык до МВЦ EXPO.
Рекомендованные маршруты для проезда к МВЦ EXPO:
1) по улице Турара Рыскулова;
2) по улице Мангилик Ел от улицы Кунаева до улицы Абиша Кекилбаева;
3) по проспекту Кабанбай батыра до ТРЦ "MEGA Silk Way".
В связи с загруженностью дорог участникам рекомендуют добираться до места старта (МВЦ EXPO) на автобусе до пересечения улицы Рыскулова и проспекта Мангилик Ел. Парковка возле стартового городка (МВЦ EXPO) будет невозможна.
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