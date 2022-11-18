Получить ЭЦП теперь можно через приложение "Мобильный ЦОН"

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Возможность получения ЭЦП через приложение "Мобильный ЦОН" появилась у физических и юридических лиц в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на госкорпорацию "Правительство для граждан".

Ранее казахстанцам, которые не имеют персонального компьютера, приходилось посещать ЦОН для получения ЭЦП.

А теперь благодаря сервису приложения можно связаться с оператором ЦОНа посредством видеозвонка и заказать ЭЦП, не выходя из дома. Для этого необходимо авторизоваться в приложении и кликнуть "Услуга по видео", оператор подключится и запросит удостоверение личности и код из SMS-сообщения для подписания заявки.

"С начала года к нам обратилось более четырёх миллионов граждан за получением услуг в ЦОНе. Порядка 30% из них – это те, кто хотел получить ЭЦП, самую популярную услугу на данный момент. Поэтому для нас было важно создать доступный и удобный канал предоставления госуслуг, не посещая ЦОН", - рассказал глава госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Сейчас через "Мобильный ЦОН" можно получить 38 услуг. Список будет пополняться. В приложении имеются такие популярные услуги, как выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество, дубликата технического паспорта объектов недвижимости, назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребёнком, назначение единовременной выплаты на погребение, назначение пособия многодетной семье, назначение жилищной помощи, присвоение или продление статуса кандаса и другие.

При заказе платных услуг счёт на оплату придёт в приложения банков второго уровня. Клиент сможет моментально оплатить пошлину при заказе услуги через видеозвонок. Кроме того, через приложение можно забронировать очередь в ЦОН, получить талон электронной очереди, найти расположение интересующего ЦОНа и ознакомиться с актуальными вопросами.

Отметим, что порядка 68 тысяч пользователей смартфонов установили приложение "Мобильный ЦОН", которое доступно к скачиванию в Google Play и AppStore.