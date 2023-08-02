Получить диплом командира судна станет проще в Казахстане

Экипажи судов будут проходить онлайн-тестирование за 40 минут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение МИИР РК.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК продолжает совершенствовать условия оказания государственных услуг. В частности, некоторые изменения претерпела госуслуга "Дипломирование лиц командного состава судов".

Ранее для ее получения необходимо было подавать заявление через физическое отделение государственной корпорации "Правительство для граждан". Оценка знаний претендентов проводилась в форме устного экзамена перед квалификационной комиссией, а срок оказания услуги составлял 22 рабочих дня. В целях автоматизации процедура получения данной госуслуги была упрощена.

Теперь экзамен для экипажей судов будет проводиться в форме тестирования, заявка на него подается через портал еGov. Количество вопросов при сдаче тестирования не превышает 20-ти. Кроме того, сокращено время прохождения тестирования – всего 40 минут.

Экзамен будут проводить в помещении государственной корпорации (ЦОН). Для прохождения тестирования необходимо ответить правильно на 80% вопросов.

Срок выдачи профессионального диплома – не позднее пяти рабочих дней, срок выдачи дубликата профессионального диплома – два рабочих дня. Госуслуга по-прежнему оказывается бесплатно.