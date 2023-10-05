"Получай образование всю жизнь": новый девиз представил президент Казахстана
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что дети должны получать современное передовое образование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, рынок труда сегодня стремительно меняется, а искусственный интеллект проникает во многие сферы.
"Этот процесс, безусловно, с каждым годом будет набирать обороты. Профессия, востребованная сегодня, завтра может оказаться ненужной. По прогнозам ученых, к 2050 году до половины нынешних профессий будут заменены цифровыми и техническими системами", - сказал он.
Глава государства заявил, что наши граждане должны овладеть навыками, необходимыми в условиях нового времени.
"Раньше говорили "диплом прокормит тебя всю жизнь". Сегодня же актуален принцип "получай образование всю жизнь", - заявил президент.
Он отметил, что для работодателей главное – не диплом или сертификат. Они ценят прежде всего дисциплинированных и старательных молодых специалистов, открытых к новым знаниям, готовых адаптироваться к меняющимся реалиям. Иными словами, они обращают внимание на способности сотрудника, а не на бумажку в его руках.
"Поэтому каждый человек должен постоянно учиться. Такое стремление к знаниям должно прививаться ребенку со школьной скамьи. Если мы хотим, чтобы наши дети стали грамотными специалистами, то прежде всего необходимо обеспечить высокое качество среднего образования", - заключил Касым-Жомарт Токаев.
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