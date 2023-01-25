Полторы тысячи детей бесплатно летали по Казахстану в 2022 году

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Благодаря программе Kids go free 1,5 тысячи детей бесплатно совершили полёты по Казахстану, возможностью господдержки воспользовались около 700 семей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazakh Tourism.

"Выплачены субсидии за 421 иностранного туриста в составе турпакета. Одобрено возмещение части затрат бизнеса по двум приобретённым туравтобусам и на одну базу отдыха. В регионах только владельцами 20 санитарно-гигиенических узлов получены субсидии на содержание", - сообщили в нацкомпании.

В Kazakh Tourism напомнили, что согласно правилам заявки на возмещение необходимо направлять в акиматы до 1 марта.

Для повышения эффективности мер поддержки бизнеса министерством продолажется работа по упрощению требований и механизмов.