"Полтора месяца высокий класс пожарной опасности": какая обстановка с защитой леса в Павлодарской области

Фото: ertis-ormany.kz

В Павлодарской области более 480 тысяч гектаров лесопокрытой площади и основная часть приходится на особо охраняемую территорию резерват "Ертіс Орманы". По словам специалистов, в регионе уже полтора месяца действует высокий класс пожарной опасности и даже прошедшие в выходные дожди не дали должного эффекта. Корреспондент BaigeNews.kz о том, насколько готовы в регионе к случаям возникновения возгораний и насколько быстро ситуация может выйти из-под контроля.

По информации территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Павлодарской области, подготовка к пожароопасному периоду обычно начинается уже в марте. Проверки проводят по трем лесничествам региона, в Баянаульском национальном парке, а также в резервате "Ертіс Орманы". Кстати, последний по итогам мониторинга получил удовлетворительную оценку.

"Есть план противопожарного обустройства любого лесоохранного учреждения. В соответствии с этим планом предусмотрены ежегодные объемы работ по устройству минерализованных полос, по уходу за этими минерализованными полосами. Такие вещи мы тоже контролируем. Сейчас мы на еженедельной основе делаем мониторинг. Если в резервате годовой план почти 11 тысяч километров, это трехразовый уход, то на сегодня прошли один круг полностью по периметру резервата и сделали уходные работы. Помимо этого есть другие меры профилактики и пропаганды, это беседы с населением, раздача листовок и так далее", - говорит руководитель павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслан Тулепбаев.

По словам главы территориальной инспекции, пожары в лесах возникают по разным причинам, но как показывает практика, самая частая грозовые разряды. В 2022 году из 155 зарегистрированных случаев 105 произошли именно по этой причине. Но в Павлодарской области удавалось справиться быстро и не дать распространению пламени. При этом на 100% никто не застрахован.

"Почему бывают крупные площади пожара, потому что пожар переходит в верховую стадию, и тогда его практически невозможно затушить, очень сложно поймать. Оперативность при любом пожаре — это большой шанс на успех. Если низовой пожар как-то смогли локализовать, не дали ему подняться вверх, то уже, можно сказать, достижение. Когда он верховой, пока не дойдет до естественной какой-то преграды, до разрыва, он будет передвигаться. Ну и еще от полноты древостоя зависит. Чем плотнее, тем сложнее. Тем более учитывая наш регион, у нас зона сухих лесостепей, почва сухая, у нас лес все лето практически сухой. Если хотя бы дней 10 не будет дождей, то мы получаем высокий класс пожарной опасности. У нас уже полтора месяца 5-й класс, чрезвычайно высокий класс пожарной опасности. Дожди в выходные прошли, но объем осадков не превысил того предела, который нам нужен. Чтобы снять опасность, нам нужно 5 сантиметров влаги в почве", - говорит Руслан Тулепбаев.

Фото: ertis-ormany.kz.

В самом резервате "Ертіс Орманы" отмечают, к возникновению пожаров готовы полностью. В арсенале 29 автоцистерн, 34 трактора, закрепленных за пожарными частями, 14 малых противопожарных комплексов, пескометы. В целом есть все необходимое оборудование. Более того, после каждого тушения возгорания техника проходит инвентаризацию. Но вот во мнении о том, что верховой пожар потушить практически нереально, в ведомстве согласны.

"Когда пожар переходит в верховой, тогда к нему практически не подойти, только по его периметру, по флангам можно организовать тушение. На линию фронта никто не зайдет. Поэтому в такой ситуации нужно очень хорошо знать местность, как правильно расставить силы. В этом нам всегда помогает авиаборт, он подсказывает, где впереди разрывы большие, где поля, где мы можем вскрыть и остановить огонь, заранее провести опашку", - говорит генеральный директора резервата "Ертіс Орманы" Арман Бектемиров.

На сегодняшний день в пожарной бригаде резервата трудится 300 человек, 68 из них постоянные, остальных нанимают на пожароопасный период. При этом большая часть коллектива опытная, новенькие здесь появляются нечасто, да и их внедряют в группы со старожилами, чтобы те перенимали опыт. Текучести кадров при этом нет, хоть и зарплата не небольшая, в среднем 100 - 150 тысяч тенге.

"Сейчас в резервате имеется 18 пожарно-наблюдательных вышек, которые в пожароопасный сезон работают в круглосуточном режиме. В свою очередь это дает большой эффект по обнаружению очагов пожара, как в дневное, так и в ночное время суток. Работники, именно наши госинспекторы (лесничий — прим.авт.), в тушении пожаров участвуют побочно. Они проводят дотушивание и окарауливание. Именно тушением занимаются только пожарные бригады, которые проходят обучение, оснащаются инвентарем, боевой формой одежды, обувью. За госинпекторами стоит задача по охране своих участков. Обучение у нас проводят силами ЧС района, также с нашими ветеранами, из числа бывших работников. Мы их привлекаем, и проводим учебные занятия по реагированию, тушению верховых пожаров. В основном в штате у нас из года в год одни и те же ребята", - рассказывает Арман Бектемиров.

К слову, резерват "Ертіс Орманы" граничит с Российской Федерацией. Со службами ЧС Алтайского края, говорят в ведомстве, налажено тесное сотрудничество. Информацию о возгораниях передают друг другу напрямую, а также каждый год проводят совместные учения.

Между тем, в лесном массиве в основном проложены проселочные дороги. Сотовая связь работает примерно на 80% территории, однако иногда бывают перебои. При этом каждый лесничий обеспечен стационарной и ручной радиостанцией, именно так и передают информацию о пожарных угрозах.