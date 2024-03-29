Половина школьных автобусов в Таразе не отвечала требованиям безопасности

Прокуратура Тараза провела проверку в школах города по вопросу соблюдения безопасности при перевозке детей. Выяснилось, что из 19 имеющихся в учебных заведениях автобусов 10 не соответствовали требованиям Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, водители не проходили медицинские освидетельствования перед рейсом, в автобусах отсутствовали аптечки, огнетушители, опознавательные знаки "Перевозка детей".

Общее количество перевозимых в автобусах детей превышало количество мест, оборудованных для сидения.

"Создавая угрозу безопасности детей, перевозка осуществлялась водителем при отсутствии соответствующей категории водительского удостоверения, без страхового полиса и прохождения технического осмотра", - уточнили в прокуратуре.

По актам прокурорского надзора виновные привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.