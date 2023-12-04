Полномасштабный камбэк: что столичный театр имени Горького подготовил для зрителей?

Главный культурный камбэк года – похоже, так можно назвать возвращение Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького на историческую сцену. В здании, где и базировалась труппа, капитальный ремонт продолжался долгих пять лет. И зритель, похоже, успел соскучиться по знакомой обстановке. А артисты, в свою очередь, все это время готовились выйти на театральные подмостки с новым материалом. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался, на что была сделана ставка в новом сезоне.

Наверное, следует начать именно с нее. "Алия" - громкая премьера, посвященная легендарной казахстанке, девушке-снайперу, Герою Советского Союза Алие Молдагуловой. Постановка почти два месяца с аншлагом идет в Астане.

Историю о том, как ещё юная девчонка из Казахстана, в 17 лет попала в первый набор снайперской школы, презентовали публике на открытии 123-го сезона. В этот день, 25 октября, знаменитой девушке-снайперу могло бы исполниться 98 лет. Режиссером постановки выступил Игорь Седин, а художником – Канат Максутов. Последний раз в уходящем 2023-м постановку можно будет увидеть в День независимости.

"Работа над спектаклем была непростой, - делится впечатлениями исполнительница главной роли Айжулдыз Халикова. – Честно сказать, об Алие немного информации. Потому, что она была еще ребенком, о ней не сохранилось никаких записей. Мы отнеслись с этой священной теме с большим трепетом. Мы очень рады, что все случилось".

Коллеги Айжулдыз не только с интересом, но и улыбками на лице вспоминают работу над новым материалом.

"Есть такой момент, когда проходят учения, мы ползаем, - вспоминает актриса Анастасия Понеделкова, - а потом все выходим с синяками и ссадинами и стертыми локтями. Но нам нравится. Рекомендуем всем посетить этот спектакль. Мы должны знать свою историю, своих героев".

"Особенно школьникам. Моему сыну 15 лет. Я его обязательно приведу в театр. А еще мы ходим там гуськом, с винтовками поднятыми вверх. Это не так легко, как кажется со стороны", - подчеркивает Мария Бандышева.

Сегодня в репертуаре храма искусств больше 30-ти вечерних и 12 утренних спектаклей. В этом году, к примеру, на суд зрителей представили "Конец лета", над которым работала режиссер из Санкт-Петербурга Анна Троянова. Среди премьер нового сезона - "Вишневый сад" Чехова и "Сирано де Бержерак" Ростана.

Творческой активности столичных артистов можно поучиться не только нашим, но и зарубежным коллегам. Однако гастролей за пределы Казахстана театр, в ближайшее время, не планирует. Зато отечественный зритель всегда может рассчитывать на то, что своими глазами увидит качественную игру и отличную режиссёрскую работу. Труппа продолжает активно выступать в регионах. К примеру, в сентябре гастроли прошли в Уральске. Туда артисты привезли "Женитьбу" Гоголя, "Восемь любящих женщин" Тома, "Светлые думы" Шукшина и "Грозу" Островского. А юных зрителей порадовали сказкой Татьяны Уфимцевой "Щелкунчик".

О юных зрителях один из старейших театров Казахстана не забывал никогда. Вот и сейчас их ждут яркие впечатления. На недавнем худсовете решили восстановить в новогодний сезон показ сказки "Снежная королева". Но не в прежнем варианте, а с некоторыми изменениями. Они, вероятно, затронут сценографию. Вернут и, некогда, традиционные детские утренники. В этом году они стартуют 22 декабря и продлятся до 6 января.

"Сейчас театр вернулся в свой привычный режим, - рассказали в пресс-службе. – Если раньше мы работали всего 3 раза в неделю на чужих сценах, сейчас, начиная со среды 7 – 8 спектаклей показываем. Кстати, после реконструкции у нас обновилась и техническая база".

Помимо обновленных холлов, залов и кабинетов, в театре установили современное оборудование. Оно нужно для максимального погружения в историю, разыгранную на сцене. Приборы идентичны тем, что функционируют на мировых сценах, таких как "Мюнхен Гранд Опера". А британская консоль управления светом – единственная на весь Казахстан и способна обслуживать сложные постановки на уровне "Большого театра".