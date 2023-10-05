  • 5 Октября, 02:55
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Полиция устроила погоню за 73-летним водителем в Актобе

Сегодня, 02:14
АВТОР
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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 02:14
Сегодня, 02:14
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Сотрудникам патрульной полиции в Актюбинской области пришлось гнаться за водителем, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

После совершённого ДТП полицейские нашли 73-летнего водителя и сказали, что ему нужно приехать для составления протокола. Мужчина приехал, но устроил скандал и уехал. 

В попытке остановить водителя участвовали три полицейских автомобиля. На видео запечатлён момент, когда пенсионер маневрировал между машинами, пытаясь уйти от погони.

В итоге ему выписали ещё один протокол плюс к предыдущим двум по 613 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях РК "Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел".

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