Полиция усилила патрулирование в эвакуированном селе Талдыколь
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Из-за повышения уровня воды в реке Жайык и угрозой подтопления села Талдыколь Махамбетского района, общественную безопасность в полностью эвакуированном селе Талдыколь обеспечивают сотрудники полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
В противопаводковых мероприятиях и патрульном контроле ежедневно задействовано 14 сотрудников Департамента полиции, пять" патрульных машин.
"Патрулирование и дежурство ведется круглосуточно. Все жилые дома и хозяйства, из которых эвакуированы жители, находятся под круглосуточной охраной.Главная задача — поддержание общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения, недопущение грабежей, а также оказание населению всей необходимой помощи. Ситуация находится под пристальным контролем местных исполнительных органов", — говорится в сообщении.
К этому часу из Талдыколя эвакуировано 102 человека, в том числе 25 детей.
Кроме полицейских на месте дежурят 29 сотрудников МЧС, 11 военнослужащих. Задействованы 10 лодок, вездеход и две ГАЗели.
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