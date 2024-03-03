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Полиция разыскивает девушку, едва не выпавшую из окна многоэтажки в Актау

Сегодня, 20:29
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кадр видео Сегодня, 20:29
Сегодня, 20:29
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Фото: кадр видео

В Сеть попало видео с девушкой, которая свисала из окна жилого комплекса "Amanat" в Актау. Полицейские разыскивают героиню этого видео, передаёт  BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

На видео, появившемся в пабликах, девушка свисает из окна, но её пытаются затащить обратно.

 
 
 
 
 
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Публикация от 112 - Ақтау - Актау (@112_aktau)

Комментаторы писали, что девушку благополучно подняли в квартиру.

Как выяснили правоохранители, 20-летней жительнице Актау помешали спрыгнуть из окна жилого комплекса. После этого она вышла из дома в неизвестном направлении.

"На данный момент полицейскими ведутся поисковые работы", – сообщили в ведомстве.

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