Полиция разыскивает девушку, едва не выпавшую из окна многоэтажки в Актау
Сегодня, 20:29
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Сегодня, 20:29Сегодня, 20:29
106Фото: кадр видео
В Сеть попало видео с девушкой, которая свисала из окна жилого комплекса "Amanat" в Актау. Полицейские разыскивают героиню этого видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
На видео, появившемся в пабликах, девушка свисает из окна, но её пытаются затащить обратно.
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Комментаторы писали, что девушку благополучно подняли в квартиру.
Как выяснили правоохранители, 20-летней жительнице Актау помешали спрыгнуть из окна жилого комплекса. После этого она вышла из дома в неизвестном направлении.
"На данный момент полицейскими ведутся поисковые работы", – сообщили в ведомстве.
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