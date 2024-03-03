Полиция разыскивает девушку, едва не выпавшую из окна многоэтажки в Актау

В Сеть попало видео с девушкой, которая свисала из окна жилого комплекса "Amanat" в Актау. Полицейские разыскивают героиню этого видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

На видео, появившемся в пабликах, девушка свисает из окна, но её пытаются затащить обратно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 112 - Ақтау - Актау (@112_aktau)

Комментаторы писали, что девушку благополучно подняли в квартиру.

Как выяснили правоохранители, 20-летней жительнице Актау помешали спрыгнуть из окна жилого комплекса. После этого она вышла из дома в неизвестном направлении.