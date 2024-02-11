Полиция пресекла попытки объезда постов на закрытой трассе

Полицейские пресекли попытки проехать блок-посты на закрытом участке Астана-Темиртау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Участок от Астаны до Темиртау закрыт из-за ухудшения погодных условий (нулевая видимость). Тем не менее, некоторые граждане, не понимая всей тяжести последствий, пытались выехать, пользуясь объездными путями. Они наняли погрузчик для очистки проезда на трассу.

Сотрудники ДПС работу погрузчика остановили. Тогда водители взяли лопаты в руки и сами начали расчищать дорогу.

Полицейские провели профилактическую беседу с водителями, предупредив их об ответственности.

Полиция в очередной раз обращаются к гражданам и напоминают о том, что при закрытии дорог за попытку объезда постов и неповиновение законному требованию или распоряжению предусмотрена ответственность по ст. 667 КРКоАП в виде штрафа в размере 30 МРП (110 760 тенге) либо административный арест до 15 суток.