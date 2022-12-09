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  • Полиция не обнаружила опасных предметов в здании суда Усть-Каменогорска
рixabay Сегодня, 00:01
159
Сегодня, 00:01
159
Фото: рixabay

Полиция не обнаружила опасных предметов в здании суда Усть-Каменогорска

В ходе проверки сотрудниками полиции каких-либо опасных предметов не обнаружено, передаёт BaigeNews.kz.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Департамент полиции предупреждает, что за такие правонарушения предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - сообщили в Telegram-канале Polisia.kz.

Ранее сообщалось, что полицейские получили сообщение о заложенной бомбе с здании одного из судов в Усть-Каменогорске

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#лжетерроризм #бомба #суд #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:01
159
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