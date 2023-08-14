Полиция нашла девушку, которая била ребёнка на улице в Астане
Сегодня, 20:14
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Сегодня, 20:14Сегодня, 20:14
376Фото: скриншот с видео
Видео в социальных сетях, на котором девушка наносит телесные повреждения маленькой девочке, прокомментировали в МВД, передаёт BaigeNews.kz.
Видео выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. В посте указывается, что очевидцы сняли инцидент на камеры близ ЖК "Фламинго" в Астане.
"Установлено, что утром 14 августа пятилетняя девочка не желала идти в детский сад и проявляла недовольство, на что так отреагировала 17-летняя родственница. В отношении девушки возбуждено административное производство по статье 73-2 части 1 КоАП "Побои". Законные представители девочки отказались от дальнейших разбирательств. Им предложена дальнейшая работа с детским психологом", — сообщается в Telegram-канале МВД РК.
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