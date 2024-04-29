Две международные группы интернет-мошенников помогли ликвидировать казахстанские полицейские
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Полиция Казахстана, Украины и Чехии ликвидировали две транснациональной преступной группы интернет-мошенников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В рамках противодействия киберпреступности сотрудниками МВД при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к интернет-мошенничеству иностранных граждан. В ходе служебной командировки сотрудников МВД во взаимодействии с Национальной полицией Украины и полицией Чехии пресечена деятельность двух транснациональных преступных групп интернет-мошенников", – сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
В городе Запорожье ликвидировано два call-центра мошенников. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, звонили казахстанцам и выманивали данные их счетов.
Задержано 9 человек. В ходе обысковых мероприятий изъято 17 единиц компьютерной техники, 62 мобильных устройства, а также 35 граммов препарата “метадон”.
В городе Одессе ликвидировано три мошеннических call-центра. Они также занимались интернет-мошенничеством под предлогом вложений в крупные инвестиционные лжекомпании.
Здесь задержано 23 человека, 9 подозреваемых водворены в ИВС. Изъято 8 автомашин, 58 ноутбуков, 52 смартфона, свыше 100 sim-карт, а также цифровые активы на сумму свыше 200 тысяч долларов США.
"В настоящее время расследование и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются", – отметил Шынгыс Алекешев.
Самое читаемое