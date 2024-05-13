Убийство Салтанат Нукеновой доказано в суде – Бишимбаев осужден на 24 года
Сегодня, 21:22
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Сегодня, 21:22Сегодня, 21:22
53Фото: пресс-служба Верховного суда
В Астане завершилось судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Его главным фигурантам, Куандыку Бишимбаеву и Бахытжану Байжанову, вынесли приговор. Как прошло последнее заседание, сколько лет получили подсудимые, а также хронологию событий смотрите в специальном репортаже BaigeNews.kz.
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