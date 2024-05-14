Медики спасли жительницу СКО, которая не могла дышать из-за застрявшего куска кулича

В Петропавловске медики спасли пенсионерку, подавившуюся куском кулича, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Вызов на пульт 103 поступил 4 мая в 16:18. К пострадавшей женщине 72 лет отправились врач Дастан Оразаев, фельдшер Илья Медведев и водитель Жаслан Жетемеков. Они выяснили, что пациентка подавилась куском пасхального кулича, посинела и перестала дышать. Родственники пытались извлечь инородное тело руками, но безуспешно, тогда вызвали скорую помощь.

Пока бригада СМП ехала на вызов, диспетчер давала рекомендации выполнять приём Геймлиха, но безуспешно. Медики произвели осмотр пациентки по системе ABCDE: нарушена проходимость дыхательных путей, дыхание патологическое, пульс сохранен, без сознания, кожные покровы синие. При попытке использования приёма Геймлиха инородное тело не вышло наружу.

Затем медики пинцетом из верхних дыхательных путей удалили инородное тело. После этого пациентка самостоятельно задышала, её состояние улучшилось. С кислородной поддержкой на аппарате ИВЛ больную доставили в стационар для госпитализации. Сейчас пациентка уже выписана из больницы, её здоровью ничего не угрожает.