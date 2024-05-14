Полицейские избили двух братьев в Кокшетау, возбуждено уголовное дело

Четыре сотрудника департамента полиции Акмолинской области подозреваются в избиении жителей Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.

"По факту нанесения телесных повреждений жителям Кокшетау сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми признаны четыре сотрудника, им предъявлены обвинения. Сотрудники уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Расследование уголовного дела находится на моём личном контроле. Будет проведено тщательное объективное и всестороннее расследование", – сказал начальник департамента полиции Акмолинской области Нурсултан Мукашев.

О действиях сотрудников полиции стало известно после того, как сестра пострадавших парней опубликовала видеообращение в социальных сетях. С её слов, на Нурали и Нуржана Кусаин (18 лет и 17 лет) напали сотрудники специализированного подразделения полиции "Арлан". Последние якобы спровоцировали аварийную ситуацию на автодороге в Кокшетау, затем потребовали братьев девушки остановиться, избили их и насильно посадили в свою служебную машину.

По словам девушки, братья госпитализированы с переломами, ушибами, сотрясением мозга и большим количеством гематом.