Полиция должна быть примером для народа - президент Казахстана

Касым-Жомарт Токаев отметил на расширенном заседаним коллегии министерства внутренних дел,что вместе с обществом должна кардинально измениться и полиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Полиция всегда должна быть примером для народа. Только тогда люди поверят в полицию и будут рассчитывать на нее. К сожалению, мы не можем сказать, что это относится ко всем стражам порядка. Выявляются сотрудники, совершившие серьезные преступления. В последнее время такие факты даже участились. Ни в коем случае нельзя допускать и оправдывать такие действия. Подобные случаи перечеркивают огромную работу всего личного состава. От таких лиц, подрывающих авторитет государственной власти, нужно избавляться. Следует также дать оценку и руководителям, неспособным либо нежелающим обеспечить соблюдение дисциплины подчиненными", – отметил президент.

В ходе коллегии Глава государства поддержал предложение министра внутренних дел провести внеочередную аттестацию руководящего состава среднего звена в этом году.