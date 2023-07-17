Полицейских обвиняют в пытках в Атырау

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Пятерых полицейских подозревают в применении пыток к задержанному в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

В суд направлено уголовное дело в отношении пяти оперуполномоченных Управления полиции Атырау, обвиняемых в совершении пыток (по пункту 1 части 2 статьи 146 УК РК).