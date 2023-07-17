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Qazcontent Сегодня, 16:09
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Сегодня, 16:09
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Фото: Qazcontent

Полицейских обвиняют в пытках в Атырау

Пятерых полицейских подозревают в применении пыток к задержанному в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

В суд направлено уголовное дело в отношении пяти оперуполномоченных Управления полиции Атырау, обвиняемых в совершении пыток (по пункту 1 части 2 статьи 146 УК РК).

"Они по предварительному сговору в феврале в целях получения признательных показаний от гражданина Р. применили недозволенные методы дознания, причинив последнему физические и психические страдания", - сообщили детали дела в прокуратуре.

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Сегодня, 16:09
174
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