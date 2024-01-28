Полицейские задержали алматинцев, душивших пожилую женщину

81-летная жительница Алматинской области стала жертвой грабилетей, которые ворвались во двор её частного дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.

"С заявлением в полицию Енбекшиказахского района обратилась 81-летняя местная жительница. Она заявила, что двое незнакомых парней в медицинских масках проникли во двор дома, придушили ее и похитили сотовый телефон и денежные средства. 28 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей Алматы 1978 и 1989 годов рождения. Мужчины дали признательные показания", — сообщили в полиции.

По данным введомства, проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных исследований. Задержанных также проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.