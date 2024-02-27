Полицейские спасли юношу от прыжка с моста в Астане
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Полицейские предотвратили прыжок юноши с моста в реку в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
В 3:00 на канал "102" поступило сообщение о том, что с моста М-3 по улице Сагынак пытается спрыгнуть парень.
На место происшествия прибыли два экипажа специализированного батальона патрульной полиции в составе Досжана Сады, Анарбека
Досымбекова, Бейимбета Атышева и Нурсултана Мауленова.
К моменту приезда стражей порядка парень уже находился за перилами моста, на самом краю.
Капитан полиции Анарбек Досымбеков перелез через перила, второй полицейский Досжан Сады вступил с парнем в диалог. Сотрудникам удалось отвлечь внимание юноши, схватить его и вытянуть в безопасное место.
Для выяснения обстоятельств молодого человека доставили в Управление полиции района "Есиль". Ему оказана психологическая помощь.
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