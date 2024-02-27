Полицейские спасли юношу от прыжка с моста в Астане

Полицейские предотвратили прыжок юноши с моста в реку в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

В 3:00 на канал "102" поступило сообщение о том, что с моста М-3 по улице Сагынак пытается спрыгнуть парень.

На место происшествия прибыли два экипажа специализированного батальона патрульной полиции в составе Досжана Сады, Анарбека

Досымбекова, Бейимбета Атышева и Нурсултана Мауленова.

К моменту приезда стражей порядка парень уже находился за перилами моста, на самом краю.

Капитан полиции Анарбек Досымбеков перелез через перила, второй полицейский Досжан Сады вступил с парнем в диалог. Сотрудникам удалось отвлечь внимание юноши, схватить его и вытянуть в безопасное место.

Для выяснения обстоятельств молодого человека доставили в Управление полиции района "Есиль". Ему оказана психологическая помощь.