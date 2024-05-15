Полицейские спасли водителя, перенесшего инсульт на трассе

Акмолинские полицейские помогли водителю, получившему инсульт во время доставки гуманитарной помощи в Петропавловск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

Сотрудникам полиции области поступила благодарность от директора транспортной компании ТОО "AFTOS".

"Здравствуйте! Меня зовут Нуркен. Во время весеннего стихийного бедствия мы отвозили гуманитарную помощь пострадавшим в Петропавловск. На обратном пути (7 мая) на вашем участке дороги нашему водителю неожиданно стало плохо, у него случился микроинсульт. Благодаря сотрудникам полиции старшему лейтенанту Евгению Дик и Беркуту Алшинбаеву была своевременно оказана помощь пострадавшему, после чего он доставлен в ближайший больничный пункт", – отметил в своем обращении директор компании.

Как рассказали в ДП, старшие лейтенанты полиции Евгений Дик и Беркут Алшинбаев в ходе патрулирования трассы Екатеринбург-Алматы заметили грузовую автомашину, стоявшую на обочине. Не раздумывая, они решили выяснить причину остановки машины. Как оказалось, 60-летнему водителю стало плохо, возможно, подскочило давление. Рядом находился племянник водителя, пытавшийся тормознуть попутку, чтобы доставить в больницу. Оценив ситуацию, стражи порядка сразу же посадили больного в служебную машину и мигом доставили в больницу, где ему поставили укол, привели в чувство. Затем его обратно же доставили к машине, порекомендовав отдохнуть и потом уже продолжили свой путь. Сразу же обменялись номерами телефонов, чтобы контролировать ситуацию.

"Водителю было очень плохо. Мы, не раздумывая, немедленно доставили его до приёмного покоя. Такие ситуации у нас происходят практически каждый день. Стараемся каждому нуждающемуся оказывать помощь. Конечно, приятно, что нас благодарят – кто-то говорит спасибо через соцсети, кто-то пишет руководству. Нести службу и помогать нашим гражданам – это наш прямой долг", – говорят полицейские.

