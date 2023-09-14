Полицейские-самокатчики появятся в Алматы

В Алматы нарушителей правил дорожного движения на самокатах будут ловить полицейские на таком же транспорте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Новшество ввели пока в тестовом режиме и в одном районе. Но, возможно, уже скоро появятся сразу несколько таких мобильных групп, чтобы они могли патрулировать городские парки и скверы. А пока полицейские выходят в рейд на машинах.

"Иногда самокатчики пытаются уйти от преследования по тротуару. Конечно же, полицейская машина не заскочит на тротуар. В некоторых случаях, если, конечно, позволяет инфраструктура и обстановка, то полицейские в пешем порядке догоняют. Но знаете, это как раз то, о чём сейчас задумываемся. В парковых зонах, возможно, пешим патрульным будут выделены самокаты для того, чтобы они осуществляли охрану правопорядка", - говорит официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Автомобилисты жалуются, что большинство самокатчиков и мопедистов не соблюдают ПДД: выезжают за стоп-линию, неправильно обгоняют, подрезают, поворачивают с крайнего левого ряда направо и наоборот. Пешеходы тоже возмущаются, что из-за двухколесного транспорта стало невозможно спокойно пройти по тротуарам.

С начала года в Алматы зафиксировали около семи тысяч нарушений самокатчиками. Раньше их наказывали как иных участников дорожного движения, а теперь – как обычных водителей. С 30 августа оштрафовали 78 любителей самокатов. За восемь месяцев в городе зарегистрировали 18 ДТП с участием самокатчиков. Один пострадавший скончался, 17 получили увечья. С мопедистами ситуация гораздо хуже: 223 аварии, два погибших и 240 травмированных.