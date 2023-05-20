Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве

Фото: pxhere.com

17-летнюю девушку от прыжка из окна спасли полицейские Сатпаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Сообщение о том, что девушка пытается выпрыгнуть из окна многоэтажки, в полицию поступило 20 мая. Патрульные полицейские Ерболат Бейсенбеков и Алмат Уксукбаев увидели девушку, стоявшую на карнизе окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже.

"За считанные секунды, воспользовавшись благоприятным моментом, втащили ее в квартиру", — рассказали полицейские.

Девушку доставили в медицинское учреждение, где ей оказали психологическую помощь. Выяснилось, она поссорилась с мамой, после чего решилась на крайний шаг. Ведётся расследование.