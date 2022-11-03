Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска

Фото: скриншот с видео

В Усть-Каменогорске поросят, сбежавших с частного подворья, пришлось вылавливать полицейским, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Видео очевидцев опубликовано в "ВКонтакте" в паблике газеты "Мой город". Судя по видео, поросята бегали по улицам, в том числе по проезжей части, создавая аварийную ситуацию. Полицейские на автомашине пытались отогнать их с дороги.

В департаменте полиции ВКО сообщили, что ближе к вечеру 3 ноября животных поймали. Найден и владелец поросят — 64-летний горожанин.

"В отношении мужчины составлен административный протокол за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных", — сообщили в полиции.

Нарушителю грозит штраф в размере 3 МРП ( 9189 тенге).