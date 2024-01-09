Полицейские ликвидировали крупный канал поставки синтетических наркотиков в Астану
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Крупную партию наркотиков пытались переправить с помощью логистической компании из Алматы в Астану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Полицейские задержали жителя Павлодарской области. Он получил в столице посылку с "синтетикой", отправленную из Алматы логистической компанией. Стражи порядка обыскали его машину и нашли 16 полиэтиленовых пакетов, в которых было расфасовано 4,8 килограмма мефедрона, электронные весы и 500 штук zip-пакетов для упаковки. Всё это было изъято.
Также полицейские рассказали, что в Алматы тем временем задержали отправителя наркотиков. В ходе обыска его квартиры они обнаружили и изъяли пять пластмассовых контейнеров с наркотическим средством, платежные карты банков второго уровня, денежные средства в сумме 1,3 миллиона тенге, электронные весы.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 части 3 Уголовного кодекса РК. В отношении задержанных применена мера пресечения в виде ареста", – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов.
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